В Тбилиси возобновились акции протеста

В центре Тбилиси возобновились акции протеста, передает РИА Новости.

Демонстранты, в частности, перекрыли проспект Руставели, который был открыт в течение дня. Отмечается, что новая акция не так многочисленна, как те, которые были 20 и 21 июня. Также проходит митинг у здания парламента Грузии.

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Предыдущие акции закончились разгоном с применением полицией силы. В результате пострадали 240 человек, среди них 80 сотрудников правоохранительных органов. В грузинском парламенте, как пишет ТАСС, пообещали, что лечение всех пострадавших будет оплачено государством.

События в Тбилиси, которым предшествовал инцидент с севшим в кресло спикера парламента Грузии депутатом Госдумы, привели к новому ухудшению отношений республики с Россией. На фоне прошедших в Грузии многотысячных антироссийских акций протеста президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров в эту страну, позднее Москва решила, что в РФ не смогут летать грузинские перевозчики. Таким образом, вскоре между двумя странами вновь прекратится прямое авиасообщение, которое было закрыто с августа 2008-го по август 2010 года.

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