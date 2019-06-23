Грузин отчитали за агрессию в адрес россиян

Туристы из России не должны подвергаться нападкам со стороны жителей Грузии. С таким заявлением на митинге в Тбилиси выступил советник бывшего президента республики Георгия Маргвелашвили, адвокат Каха Кожоридзе, передает ТАСС.

По его словам, агрессия не должна переходить на рядовых граждан, в том числе туристов-россиян. Кожоридзе напомнил, что поэма грузинского писателя Важи Пшавелы «Гость и хозяин» не случайно была написана именно в этой стране.

«Это мы должны сделать не потому, что нашей экономике нужны их деньги, а в первую очередь потому, что нашей чести, истории, культуре нужны достойные [примеры] поведения», — объяснил он.

23 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну. «Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию. А политики должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего», — сказала она.

21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Позже ограничение распространилось и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию.

Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

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