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Грузин уличили в нарушении традиций гостеприимства

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Грузины нарушают традиции гостеприимства по отношению к россиянам. Об этом заявила председатель комиссии по поддержке семьи материнства и детства Общественной палаты Диана Гурцкая, комментируя антироссийские протесты в Тбилиси, передает РИА Новости.

«Я — грузинка. Гостеприимство — одна из основных традиций нашего народа. Статус гостя всегда высок и почетен, его нельзя обидеть или оскорбить. И странно, что есть люди, забывшие об этом», — рассказала Гурцкая.

Она принесла извинения всем туристам из православных стран и добавила, что политики не смогут разделить два братских народа.

Ранее стало известно, что кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы и анимацию на русском языке. Кроме того, несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для посетителей из России.

Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

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