Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод призвал власти Грузии извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что произошло в парламенте Грузии по отношению к российской делегации, это просто позор, это беспрецедентный всплеск русофобии, попрание норм дипломатии, международного права», — заявил Брод. Он выразил опасение, что негативное отношение может перекинуться на российских туристов и россиян, постоянно проживающих в Грузии.

Брод выразил надежду, что вскоре ситуация в стране нормализуется и авиасообщение между Россией и Грузией будет возобновлено. Он призвал подумать о нуждах россиян, у которых в этой стране остались родственники или бизнес.

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Вечером 22 июня в столице страны Тбилиси возобновились акции протеста. Местные жители третий день проводят митинг возле здания парламента, предыдущие акции закончились столкновениями с полицией, в результате чего пострадали 240 человек.

Поводом для волнений послужило выступление российского парламентария Сергея Гаврилова, который во время открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия сидел в кресле главы грузинского парламента. Оппозиционные депутаты из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» выразили свое возмущение, которое было подхвачено грузинской общественностью.

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