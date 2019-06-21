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Протесты в Грузии привели к еще одной отставке

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На фоне протестов в Грузии подал в отставку организатор Межпарламентской ассамблеи православия, депутат парламента от партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Закария Куцнашвили. Об этом сообщает «Грузия Online».

«Единственное, что у меня есть, это — свободный мандат депутата. Поэтому я заявляю сегодня, что готов сложить его», — заявил депутат.

Куцнашвили также взял на себя политическую ответственность за все события, которые привели к массовым протестам.

Ранее в отставку также ушел спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Накануне в Тбилиси у стен парламента прошла акция протеста, которая переросла в столкновения митингующих с полицией.

Причиной для волнений стал скандал, связанный с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности.

Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. Тем не менее один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия заявил, что акция продолжится у здания парламента в Тбилиси в пятницу, 21 июня. Он считает, что после произошедшего уже невозможно остановиться.

В России придерживаются мнения, что радикальная оппозиция Грузии специально использовала визит российской делегации для организации беспорядков.

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