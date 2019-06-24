Против разгонявших бунт грузинских силовиков завели уголовные дела

МВД Грузии по итогам ведомственной проверки отстранило от службы 10 спецназовцев за превышение полномочий при разгоне митинга возле здания парламента. Об этом заявил исполняющий обязанности главы центрального управления уголовной полиции Мамука Челидзе, сообщает в понедельник, 24 июня, телеканал Rustavi2.

По его словам, в действиях двух силовиков выявили признаки уголовного преступления, материалы в отношении них будут направлены в Генеральную прокуратуру. При этом в ведомстве настаивают, что полиция была вынуждена применить к протестующим разрешенные законом спецсредства «для предотвращения возможных угроз».

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Ранее 24 июня сообщалось, что аналогичное расследование о превышении силовиками полномочий начали в Генпрокуратуре. Там призвали граждан присылать любые материалы, которые могут помочь выявить возможные факты злоупотреблений.

20 июня в Тбилиси прошли многотысячные акции протеста, которые привели к столкновениям с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. После этого митингующие начали штурмовать парламент с требованием уволить высокопоставленных силовиков и спикера, провести досрочные выборы и избирательную реформу.

Власти частично пошли им навстречу после нескольких дней протестов.

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