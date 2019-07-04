Беспорядки в Тбилиси признали попыткой свергнуть власть

Беспорядки, произошедшие у здания парламента в Тбилиси 20 и 21 июня, были попыткой насильственного захвата государственной власти путем мятежа. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Грузии Кока Кацитадзе, его слова приводит сайт ведомства.

«Было установлено, что первая фаза реализации этого намерения была направлена на проявление агрессии против парламента Грузии, что приведет к дальнейшим преступным действиям по всей стране, которые были нейтрализованы прямыми усилиями правоохранительных органов Грузии», — сказал Кацитадзе на брифинге.

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Он добавил, что по факту мятежа с целью свержения и захвата власти, который привел к серьезным последствиям, было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время число обвиняемых увеличится. В рамках расследования будут изучены все аудио- и видеозаписи, а также фотографии с места беспорядков.

Акции протеста начались в Тбилиси 20 июня после того, как город посетил российский депутат Сергей Гаврилов. Несколько тысяч человек попытались взять штурмом парламент, полиция применила против них слезоточивый газ. Пострадали более 200 человек, 80 из которых — сотрудники правоохранительных органов.

Во время протестов власти и оппозиция неоднократно обвиняли Москву в оккупации своих территорий. Это привело к тому, что президент России Владимир Путин запретил авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию. Решение вступит в силу 8 июля.

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