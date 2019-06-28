Грузия пообещала не пускать в страну cпровоцировавшего протесты депутата Госдумы

Депутата Госдумы Сергея Гаврилова, чей визит в Тбилиси 20 июня спровоцировал массовые беспорядки, больше не пустят в Грузию. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Георгий Гахария, передает «Интерфакс».

Глава МВД заявил, что грузинские пограничники откажут депутату во въезде. При этом Гахария отметил, что в сложившейся в стране ситуации его меньше всего интересует фигура Гаврилова.

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Ранее 28 июня Гаврилов заявил, что осенью снова планирует посетить Грузию. Также депутат сообщил, что на поездку в Тбилиси в качестве главы делегации Межпарламентской ассамблеи православия он получил благословение от патриарха Кирилла

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Протестующие обвиняли его в том, что он якобы принимал участие в боевых действиях в Абхазии. Кроме того, во время протестов власти и оппозиция неоднократно обвиняли Россию в оккупации своих территорий.

Антироссийский характер выступлений стал причиной того, что президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию и поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину. Запрет начнет действовать с 8 июля, многие россияне уже сдали купленные билеты. В Госдуме заявили, что дальнейшее развитие туризма между Россией и Грузией стало невозможным.

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