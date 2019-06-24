Премьер Грузии гарантировал туристам безопасность

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что эта страна безопасна для туристов из России и других стран. Об этом сообщает ТАСС.

Он также указал, что столица Грузии Тбилиси — «самый безопасный город во всей Европе». Бахтадзе утверждает, что все путешественники хорошо знают о безопасности страны для российских туристов и «любого гостя», который приезжает в Грузию.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну «потому что они обожают Грузию». По ее мнению, политики должны отыскать решение проблемы, ставшей причиной обострения отношений между Россией и Грузией. Зурабишвили отметила, что напряженность в отношениях с Россией существует давно, но, несмотря на это, Грузию посетило полтора миллиона россиян.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.

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