Армения поможет россиянам улететь в Грузию

Армянские авиакомпании планируют выделить пять авиалайнеров для совершения перелетов между Грузией и Россией. Об этом советник премьер-министра Армении Акоп Чагарян написал на своей странице в Facebook в понедельник, 24 июня.

Он сообщил, что авиакомпании «Армения», Taron Avia и Atlantis Eurepia готовы предоставить самолеты и принять участие в урегулировании возникшей между Россией и Грузией напряженной ситуации. Чагарян также добавил, что по возможности к пяти выделенным лайнерам добавят еще два.

По информации ТАСС, комментариев от вышеупомянутых авиакомпаний пока не поступало. Более того, представители одной из них заявили, что к перевозке туристов не готовы.

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22 июня сообщалось, что авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится с 8 июля. За день до этого, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям совершать перелеты в Грузию. Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

Такое решение российский лидер принял в связи с акциями протестов в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.

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