Российский депутат оценил кресло главы грузинского парламента

Российский депутат Сергей Гаврилов признался, что не предполагал, что его нахождение в кресле главы грузинского парламента на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) вызовет возмущение местной оппозиции и как следствие многочисленные акции протеста. Об этом он рассказал в ходе программы «Место встречи» на НТВ (запись доступна на сайте телеканала).

«Креслице-то, конечно, так себе, не слишком уютное и комфортное. Но в принципе, мы люди скромные, можем работать и в полевых условиях, на табуретках», — высказался Гаврилов.

Он напомнил, что прибыл на мероприятие по официальному приглашению грузинской стороны и расположился в кресле в соответствии с протоколом. Политик подчеркнул, что аналогичный процесс происходит, например, в греческом парламенте в ходе Генассамблеи МАП в Афинах.

По словам собеседника телеканала, произошедшее стало для него неожиданностью. «Представитель парламента мне сказал: "Прием будет на самом высоком уровне. Мы ждем ваш форум, он здорово играет на подъем авторитета и рейтинга Грузии в мире"», — отметил он, добавив, что, помимо прочего, были выданы письменные гарантии безопасности и гостеприимства.

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Гаврилов указал и на то, что накануне его отъезда стало известно о заявлении лидера грузинской оппозиции о том, что приезд российского депутата нежелателен в связи с тем, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии. Политик в ответ публично сообщил о том, что никогда не брал в руки оружие и посещал горячие точки лишь с гуманитарными миссиями. Однако, по его словам, грузинские СМИ в большей мере обратили внимание на высказывание оппозиции, что и могло послужить «спусковым крючком».

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии МАП, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге люди пошли штурмовать парламент с требованиями уволить высокопоставленных силовиков и спикера, провести досрочные выборы и избирательную реформу.

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