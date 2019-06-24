Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов

Экономика Грузии может потерять около 100 миллионов долларов в случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов возможность приезжать в страну через сухопутную границу. Об этом в эфире телеканала Rustavi2 заявил экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе.

По его мнению, такой ущерб не станет критическим для Грузии, поскольку потери можно будет компенсировать за счет туристов из других стран. «Мы должны активизироваться по другим направлениям. Если до этого у нашего департамента туризма Россия считалась стратегическим рынком — в этом направлении было много рекламы, то сейчас этот ресурс должен быть распределен на другие страны», — сказал Намчавадзе.

Ранее 24 июня сообщалось, что авиаперевозчики потеряют около трех миллиардов рублей из-за запрета для авиакомпаний совершать перелеты в Грузию. По прогнозам главы Ростуризма Зарины Догузовой, поток туристов из России сократится на 60-70 процентов.

21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Позже запрет распространился и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию. Такое решение было принято в связи с акциями протестов в Тбилиси. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

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