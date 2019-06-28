Не так севший в Тбилиси депутат Госдумы опять собрался в Грузию

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, чей недавний визит в Тбилиси 20 июня спровоцировал массовые беспорядки, сообщил о намерении снова приехать в Грузию. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 28 июня.

«Я очень хочу, у меня там есть личные планы. Мы планировали осенью с детьми съездить в паломничество, когда спадет жара», — добавил он.

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Парламентарий также отметил, что на поездку в Тбилиси в качестве главы делегации Межпарламентской ассамблеи православия он получил благословение от патриарха Кирилла.

Ранее, 24 июня, Гаврилов признался, что и не предполагал, что его нахождение в кресле главы грузинского парламента вызовет такую реакцию у оппозиционеров. Он подчеркнул, что занял это место в соответствии с протоколом, так как это было официальное мероприятие. По его словам, в других странах также существует такая практика, однако подобных процессов она не вызывает.

Новый спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе заверил, что не будет приглашать депутатов российской Госдумы до возвращения Абхазии и Южной Осетии под контроль Тбилиси.

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