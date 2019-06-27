В грузинских протестах нашли вину Греции

Спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что в кресле председателя парламента Грузии во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) должен был сидеть не российский депутат и президент МАП Сергей Гаврилов, а генсек ассамблеи греческий депутат Андреас Михаилидис. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам Абашидзе, этот момент был обозначен в программе мероприятия, а появление в кресле Гаврилова вместо Михаилидиса стало «неожиданным для всех». При этом представитель Грузии уверяет, что и греческий, и российский депутаты были детально информированы «обо всех деликатных нюансах и чувствительных моментах». «О том, что они не знали ситуации, не может идти и речи», — говорит Абашидзе.

При этом обострение протестов он связывает именно с действиями греческого депутата Михаилидиса. По его словам, когда митинги уже шли, грузинская сторона настойчиво рекомендовала ему прервать заседание, однако представитель Греции отказался. По мнению Абашидзе, это «еще более накалило ситуацию».

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20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Протестующие обвиняли его в том, что он якобы принимал участие в боевых действиях в Абхазии. Кроме того, во время протестов власти и оппозиция неоднократно обвиняли Россию в оккупации своих территорий.

Сам Гаврилов отрицал свое участие в боевых действиях, подчеркивая, что он посещал горячие точки только с гуманитарными миссиями. Объясняя сложившуюся ситуацию, он говорил, что прибыл на мероприятие по официальному приглашению грузинской стороны и расположился в кресле в соответствии с протоколом. Политик подчеркнул, что аналогичный процесс происходит, например, в греческом парламенте в ходе Генассамблеи МАП в Афинах. Он также заметил, что кресло спикера грузинского парламента оказалось неудобным.

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