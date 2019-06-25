Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии

В испорченных отношениях России и Грузии виноваты власти республики и силы, подконтрольные бывшему президенту Михаилу Саакашвили. Об этом в интервью газете «Известия» заявила экс-спикер парламента Грузии, оппозиционный политик Нино Бурджанадзе.

«К сожалению, из-за недальновидности наших властей быстро вернуть отношения хотя бы на тот уровень, который был неделю назад, будет крайне сложно», — отметила она. Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.

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По ее мнению, Саакашвили попытается выжать максимум из этого протеста, поскольку русофобская политика является для него единственной возможностью вернуться во власть. «Люди, подконтрольные Саакашвили, очень агрессивны и эффективны. Они могут наломать дров», — предупредила Бурджанадзе.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Протестующие обвиняли его в том, что он якобы принимал участие в боевых действиях в Абхазии. Кроме того, во время протестов власти и оппозиция неоднократно обвиняли Россию в оккупации своих территорий.

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