В России оценили сроки возобновления авиасообщения с Грузией

Запрет на авиасообщение с Грузией не отменят до конца текущего года, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью «Известиям».

«Пока, как мы видим, никаких подвижек со стороны грузин нет», — сказал он, добавив, что в целях безопасности полеты не стоит возобновлять до тех пор, пока Грузия «не сменит русофобскую риторику».

Барзыкин считает, что даже если запрет на полеты снимут, россияне не будут спешить с бронированием туров. Он добавил, что граждане России уже выбирают другие направления и не рассчитывают на зимний отдых в Грузии. По его словам, из-за ситуации в стране свои планы относительно отпуска меняют и те, кто привык добираться до Грузии на машине, так как «рисковать и нарываться на русофобов никто не хочет»

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Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что из-за запрета поток туристов из России в Грузию сократится на 60-70 процентов. По ее словам, туристы пока не начали обменивать ранее забронированные туры в Грузию на другие направления, аннулировали свои поездки единицы.

21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Позже запрет распространился и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию.

Такое решение было принято в связи с акциями протестов в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Согласно последним данным, пострадали 240 человек, 80 из них оказались сотрудниками полиции.

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