В Грузии рассказали о поддержке Польши

Президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре с грузинским лидером Саломе Зурабишвили заявил о готовности помочь Грузии в проходящих процессах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию грузинского президента.
Отмечается, что телефонный разговор произошел по инициативе польского лидера. «Было подчеркнуто, что Польша — друг Грузии», — рассказали в администрации.
Зурабишвили ответила польскому коллеге, что ситуация в стране успокаивается, и правящая партия намерена исполнить требование протестующих относительно изменения избирательной системы.
Также грузинский лидер выразила благодарность Дуде за поддержку. Зурабишвили добавила, что надеется увидеть в Грузии много польских туристов.
20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Протестующие обвиняли его в том, что он якобы принимал участие в боевых действиях в Абхазии. Кроме того, во время протестов власти и оппозиция неоднократно обвиняли Россию в оккупации своих территорий.