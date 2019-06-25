В Грузии рассказали о поддержке Польши

Президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре с грузинским лидером Саломе Зурабишвили заявил о готовности помочь Грузии в проходящих процессах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию грузинского президента.

Отмечается, что телефонный разговор произошел по инициативе польского лидера. «Было подчеркнуто, что Польша — друг Грузии», — рассказали в администрации.

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Зурабишвили ответила польскому коллеге, что ситуация в стране успокаивается, и правящая партия намерена исполнить требование протестующих относительно изменения избирательной системы.

Также грузинский лидер выразила благодарность Дуде за поддержку. Зурабишвили добавила, что надеется увидеть в Грузии много польских туристов.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Протестующие обвиняли его в том, что он якобы принимал участие в боевых действиях в Абхазии. Кроме того, во время протестов власти и оппозиция неоднократно обвиняли Россию в оккупации своих территорий.

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