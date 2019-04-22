Президент Грузии вспомнила об «оккупации» после протестов чеченцев

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя столкновения чеченского населения с правоохранительными органами в Панкисском ущелье, заявила о недопустимости применения силы в отношении полицейских. Трансляция брифинга с ее участием велась на странице Зурабишвили в Facebook.

По ее словам, такие действия являются недопустимыми в государстве, «у которого есть оккупированные территории и для которого стабильность и защита границ является жизненно важной задачей». Она поблагодарила сотрудников и руководство МВД страны за то, что разрешение ситуации в ущелье стало возможным.

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Ситуация в Панкисском ущелье привлекла внимание властей после того, как населяющая его чеченская диаспора начала стихийные акции протеста против намечавшегося на 21 апреля начала строительства на протекающей по ущелью реке Алазани ГЭС «Хадори-3». Местное население считает, что это повредит экологии.

После появления в ущелье новых отрядов полиции, протестующие начали забрасывать силовиков камнями. В ответ спецназ применил слезоточивый газ и открыл огонь резиновыми пулями. В результате столкновений были повреждены более десяти автомобилей, более 50 человек обратились за медицинской помощью, большинство из них — полицейские. Стычки закончились к концу дня, когда протестующие разошлись по домам.

Строительство ГЭС «Хадори-3» в Панкиси должно завершиться через 12 месяцев. Ее мощность составит 5,4 мегаватта.

В 2008 году в результате военных действий с участием российских военных входившие в состав Грузии Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость. Тбилиси не признает этого решения, обвиняя Москву в оккупации своих территорий. Россия отрицает эти обвинения.

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