Названы последствия стычки чеченцев с грузинским спецназом

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что в ходе беспорядков в Панкисском ущелье, где местные чеченцы протестуют против строительства ГЭС, пострадали 15 силовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда у МВД есть 15 пострадавших служащих, когда горят тракторы и техника, надо заботиться о другом, о ситуации в связи с ГЭС поговорим потом», — сказал он журналистам.

Также министр встретился с протестующими. «Если вы против ГЭС, мы же едины, мы живем в одной стране, мы же всегда жили как братья. Ради чего вы кидали камни в людей в форме?! Так же нельзя!» — обратился он к ним.

Гахария подчеркнул, что не допустит нарушения прав грузинских граждан вне зависимости от того, участвуют они в протестах или носят полицейскую форму. Он призвал протестующих к переговорам со «снятыми масками».

Ранее 21 апреля жители Панкисского ущелья собрались, чтобы помешать началу строительства малой ГЭС «Хадори-3». Правоохранительные органы мобилизовали силы полиции и спецназа, которые вступили в столкновения с протестующими.

Строительство ГЭС «Хадори-3» в Панкиси должно завершиться через 12 месяцев. Ее мощность составит 5,4 мегаватта.

Местные активисты протестуют против строительных работ, утверждая, что это навредит экологии ущелья. Они заявляют, что не допустят строительства ГЭС. Несколько дней назад представители правительства Грузии побывали в Панкиси и пообещали решить все спорные вопросы, однако строительные работы все равно начались.

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