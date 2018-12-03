В Грузии на фоне протестов поймали вооруженных украинцев

В Тбилиси в ходе спецоперации задержали шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии, у которых нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Как отмечается, спецоперацию провели в ночь на воскресенье, 2 декабря, в гостиницах «Гуру» и «Альянс». «В ходе обыска в гостиничных номерах изъяты пистолеты систем "Макаров" и "Беретта", самодельное автоматическое огнестрельное оружие и различного вида боеприпасы», — уточняется в сообщении МВД.

Было начато расследование по частям 3 и 6 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии (групповое незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств). В настоящее время следователи устанавливают цели приезда украинских граждан в Грузию. Кроме того, ведется работа по выяснению возможной связи задержанных с «проходящими в стране политическими процессами».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинскую телекомпанию «Имеди», трое из задержанных являются действующими украинскими военнослужащими. Еще один задержанный — бывший грузинский военнослужащий, который воевал в украинском националистическом добровольческом батальоне «Донбасс».

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Кроме того, сообщалось, что среди задержанных был и депутат Верховной Рады Украины Семен Семенченко, однако сам парламентарий эту информацию опроверг и заявил, что украинские граждане прибыли в Тбилиси с туристической целью. «Это провокация. Я абсолютно уверен в том, что им подбросили оружие», — приводит агентство его слова, сказанные в ходе интервью грузинской телекомпании «Рустави-2». Семенченко добавил, что встречался с задержанными до того, как была проведена спецоперация, и заявил, что они не были вооружены. Депутат также предположил, что грузинские и украинские спецслужбы сотрудничают друг с другом в этом вопросе.

В грузинском парламенте заявили, что не считают задержанных туристами. «Это прошедшие специальную подготовку люди, бойцы, и они задержаны с соответствующим оружием и материалами... Я думаю, что их приезд связан с теми митингами, которые анонсирует Саакашвили», — пояснил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

В департаменте консульской службы МИД Украины подтвердили задержание шести граждан республики. «Консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу», — заявили там.

29 ноября Центральная избирательная комиссия Грузии подвела итоги второго тура президентских выборов. Поддержанная правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили набрала 59,52 процента голосов, Григол Вашадзе, которого поддерживало «Единое национальное движение» бывшего президента страны Михаила Саакашвили, — 40,48 процента.

2 декабря в Тбилиси прошел митинг оппозиции, несогласной с итогами президентских выборов. К участникам акции из-за рубежа обратился сам Саакашвили, который пообещал вернуться на родину, если возникнет такая необходимость.

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