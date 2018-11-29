Саакашвили призвал грузин «покончить с властью»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал жителей страны не признавать итоги выборов главы государства, на которых победила независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает JamNews.

Саакашвили потребовал досрочно провести парламентские выборы, которые должны состояться в 2020 году. «Мирно и организованно мы должны покончить с этой властью», — обратился он по Skype к сторонникам проигравшего кандидата от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григола Вашадзе.

Саакашвили подчеркнул, что в сложившейся ситуации не стоит обвинять самих грузин. По его мнению, народ не виноват в том, что «продался за картошку».

Кроме того, он призвал сторонников выйти на акцию протеста.

Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия «Грузинская мечта», победила на президентских выборах, прошедших 28 ноября. По данным ЦИК, за нее отдано 59,56 процента голосов. Ее оппонент Григол Вашадзе набрал 40,44 процента, но итоги выборов и свое поражение не признал, передает «Интерфакс».

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После окончания второго тура выборов 28 ноября Саакашвили назвал избирательную кампанию нелегитимной и призвал жителей страны к мирному гражданскому неповиновению, пишет «Грузия Online». Он также обвинил действующие власти в фальсификации, подкупе избирателей и давлении на них.

Парламентские выборы в Грузии проходят каждые четыре года. По результатам голосования в 2016 году правящим стало политическое объединение «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», возглавляемое премьер-министром страны Георгием Квирикашвили.

Михаил Саакашвили пришел к власти в результате митингов оппозиции в 2004 году, после чего в 2007-м принял добровольное решение уйти в отставку после массовых протестов в Тбилиси. В 2008 году он снова стал президентом, но в 2013-м покинул Грузию, не дожидаясь окончания президентского срока, заявив, что его партия, которая проиграла на очередных парламентских выборах, переходит в оппозицию. Его блок «Единое национальное движение» входит в объединение оппозиционных партий «Сила в единстве».

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