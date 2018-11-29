Большинство грузин проголосовали за первую женщину-президента

Кандидат, поддержанный правящей партией «Грузинская мечта», Саломе Зурабишвили побеждает президентские выборы. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Грузии после подсчета голосов с 99,7 процентов избирательных участков.

По данным ЦИК, за Зурабишвили проголосовали 59,56 процентов граждан Грузии. Ее оппонент, кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, набрал 40,44 процента голосов избирателей. Итоговая явка составила 56,23 процента.

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Зурабишвили поблагодарила граждан за поддержку и пообещала, что ее важнейшая цель — «сплочение общества, утверждение спокойствия и стабильности в стране».

28 ноября сообщалось, что Зурабишвили лидирует во втором туре выборов, согласно опросу, проведенному по заказу телеканала «Рустави 2». Отмечалось, что голоса разделились 55 на 45 процентов. 28 октября Зурабишвили выиграла первый тур президентских выборов.

Зурабишвили — первая женщина-президент в новейшей истории Грузии. Она родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов. Ранее возглавляла партию «Путь Грузии», занимала пост министра иностранных дел Грузии, а также чрезвычайного и полномочного посла Франции в Грузии.

В 2003 и 2007 году Нино Бурджанадзе, грузинский политик-женщина, временно исполняла обязанности президента как председатель парламента в течение нескольких месяцев. В 2013 году она участвовала в президентских выборах, на которых заняла третье место.

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