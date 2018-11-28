Бурджанадзе пообещала поладить с Россией

Председатель грузинской партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе пообещала наладить контакт с руководством России, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Бурджанадзе, она готовится к парламентским выборам и хочет предоставить избирателям альтернативу. Политик отказалась назвать свою партию пророссийской.

«Я считаю свое движение прогрузинским, но это подразумевает улучшение отношений с Россией, налаживание прямых контактов с российским высшим руководством и улаживание тех проблем, которые существуют в российско-грузинских отношениях», — сказала Бурджанадзе.

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По ее мнению, движение к НАТО — не то, что нужно Грузии. «Нам нужно развивать отношения с Россией. Если кто-то хочет называть это прорусской силой, пусть называют», — отметила лидер «Демократического движения».

Бурджанадзе добавила, что отказалась участвовать в президентских выборах, поскольку было ясно, что ими «будут манипулировать». «У нас нет кандидата, который говорил бы о необходимости улучшения отношений с Россией», — заключила политик.

28 ноября в Грузии проходит второй тур выборов главы государства. Кандидата Саломе Зурабишвили, которая выиграла первый тур, поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». Ее конкурент Григол Вашадзе выдвигается от «Единого национального движения», лидер которого — бывший президент республики Михаил Саакашвили.

Парламентские выборы в Грузии пройдут в 2020 году.

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