Президента Грузии выберут во втором туре

На выборах президента Грузии ни одному из кандидатов не удалось преодолеть отметку в 50 процентов голосов избирателей и набрать простое большинство голосов, необходимых для победы в первом туре. Об этом со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии республики сообщает ТАСС.

ЦИК опубликовал данные после обработки 100 процентов бюллетеней. Согласно этим данным, бывший министр иностранных дел Грузии (в 2004-2005 годах) Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей в стране партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», получила более 615 тысяч голосов (38,64 процента).

В свою очередь, кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе, также в свое время возглавлявший МИД Грузии (c 2008 по 2012 год), получил более 601 тысячи голосов (37,74 процента).

Экс-председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе находится на третьем месте с 174,5 тысячами голосов, что составляет 10,97 процента от общего количества проголосовавших. Всего в выборах участвовали 25 кандидатов.

Председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания заявила, что второй тур должен состояться до 2 декабря, передает «Грузия Online». В нем примут участие Зурабишвили и Вашадзе.

Новый президент республики будет избран сроком на шесть лет и сменит на этом посту Георгия Маргвелашвили, который в конце августа объявил о решении не баллотироваться на второй срок.

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