Кандидат в президенты агитировал раздачей наркотиков

Полиция Грузии задержала кандидата в президенты страны от партии «Гирчи» («Шишки») Зураба Джапаридзе на фестивале марихуаны. Об этом сообщает портал «Грузия Online».

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Политик раздавал участникам акции в парке «Деда эна» (Родного языка) в центре Тбилиси косяки, предположительно, с наркотиками. Партия организовала мероприятие, которое «должно было предвосхитить полную легализацию культивирования и применения марихуаны в Грузии».

В Грузии с 30 июня разрешено употребление марихуаны в рекреационных целях. При этом хранение, распространение и популяризация наркотика остается уголовно наказуемым преступлением.

10 сентября Джапаридзе в рамках предвыборной кампании разместил рекламу на порносайте PornHub. На сайте размещены два баннера с надписями «Не обещаю увеличения размера!» и «Больше секса, больше свободы!». По словам политика, данная идея родилась у членов «Гирчи», сам же шаг он назвал «обычным бизнес-решением».

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