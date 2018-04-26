Богатейший грузин решил вернуться в политику

Бывший премьер-министр Грузии, богатейший человек страны Бидзина Иванишвили, чье состояние оценивается в 4,6 миллиарда долларов, решил вернуться в политику. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, передает «Интерфакс».

По словам премьера, он предложил Иванишвили занять пост председателя правящей партии «Грузинская мечта», на что тот ответил согласием. Квирикашвили отметил, что в ближайшие дни состоится заседание политсовета «Грузинской мечты», а уже в мае пройдет ее съезд, на котором делегаты «единогласно изберут» Иванишвили на пост председателя партии.

Премьер-министр подчеркнул важность сохранения единства в правящей партии по фундаментальным государственным вопросам. Квирикашвили заметил, что Иванишвили основал «Грузинскую мечту» в «очень тяжелое» для страны время и партия сыграла решающую роль в демократическом развитии Грузии.

Материалы по теме Иванишвили против Саакашвили Как одесский губернатор пытается взять реванш в Грузии

«Всем известно, насколько важен фактор Бидзины Иванишвили для нашей партии. Он более других может усилить политическое ядро партии на посту ее председателя и придать ей большую и новую динамику для дальнейшего развития», — подчеркнул премьер.

Сколотивший состояние в 1990-х годах в России Иванишвили создал партию «Грузинская мечта» в 2012 году и сам же ее возглавил. В октябре того же года партия одержала победу на парламентских выборах, после чего Иванишвили стал премьер-министром. Через год он покинул этот пост, заявив, что его «основная задача выполнена», и пообещал не возвращаться во власть.

Ряд оппозиционеров, включая бывшего президента страны Михаила Саакашвили, считают миллиардера «теневым» правителем Грузии. Новость о возвращении Иванишвили во власть экс-президент объяснил тем, что миллиардер «напуган свержением олигархии в соседней Армении», а потому вновь «ищет защиты в открытой политике». «В этом году мы покончим с правлением Иванишвили», — пообещал Саакашвили, ранее призвавший своих сторонников из «Единого национального движения» готовиться к президентским выборам.

В октябре 2018 года в Грузии пройдут очередные выборы президента страны. Действующий глава государства Георгий Маргвелашвили имеет право баллотироваться на второй срок. О желании участвовать в выборах также объявили лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе и руководитель Лейбористской партии страны Шалва Нателашвили.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!