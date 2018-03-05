Саакашвили захотел власти

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили записал видеообращение к членам партии «Единое национальное движение», в котором призвал активно готовиться к выборам в стране, а также обозначил желание вернуться к власти в Грузии. Обращение опубликовал телеканал «Рустави-2».

«Наша задача — возвращение к власти в Грузии, и мы должны вернуться уже в 2018 году. Как нам этого добиться? Мы должны выиграть президентские выборы», — сказал политик.

По его мнению, государственные институты в стране расшатаны, в них вернулась коррупция. «В стране превалирует криминал, ситуация в плане безопасности ухудшилась. Такой безнадежности не было даже во времена [руководителя Грузии с 1992-го по 2003 год Эдуард] Шеварднадзе. На фоне всего этого сотни тысяч самых трудоспособных грузин либо уже покинули Грузию, либо собираются уехать. Грузия реально стоит перед угрозой разрушения», — заявил Саакашвили.

Экс-президент Грузии также обвинил самого богатого человека страны Бидзину Иванишвили в том, что тот «фактически объявил кастинг на звание главной оппозиционной силы». «Мы должны выиграть выборы и развалить его феодальную вотчину», — добавил Саакашвили.

Очередные выборы президента Грузии запланированы на октябрь 2018 года. Действующий глава государства Георгий Маргвелашвили имеет право баллотироваться на второй срок. О желании участвовать в выборах объявили лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе и руководитель Лейбористской партии страны Шалва Нателашвили.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2013 годах, в этот же период основанная им партия «Единое национальное движение» была в стране правящей. В 2014 году против Саакашвили в Грузии было возбуждено несколько уголовных дел, он объявлен во внутригосударственный розыск.

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