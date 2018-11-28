Назван лидер на выборах президента Грузии

Во втором туре выборов президента Грузии лидирует Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». Таковы данные экзитполов, передает РИА Новости.

Согласно опросу, проведенному по заказу телеканала «Рустави 2», Зурабишвили набирает 55 процентов голосов, кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе — 45 процентов.

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По версии экзитпола Gallup International, сделанного по заказу телеканала «Имеди», Зурабишвили получает 58 процентов голосов, Вашадзе — 42 процента.

Избирательные участки закрылись.

Вашадзе заявил, что не признает поражение.

«Мы обязательно дождемся окончательных итогов выборов, так как данные экзитпол — это данные на 17:00 (16:00 по Москве — прим. «Ленты.ру»), а большое число избирателей пришли на выборы именно после 17:00», — сказал Вашадзе.

Вашадзе участвует в выборах от объединения «Сила в единстве», в которое входит «Единое национальное движение» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Представители объединения заявили о 818 нарушениях в ходе голосования.

28 октября Зурабишвили выиграла первый тур президентских выборов.

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