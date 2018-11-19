Правительство спишет долги 600 тысяч грузин

Правительство Грузии аннулирует долги более чем 600 тысяч граждан страны накануне Нового года. Об этом заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, сообщает агентство «Спутник Грузия».

Долги спишут у граждан из так называемого «черного списка», в который попадают люди, не выплачивающие своевременно банку процент по кредиту. Это влечет к штрафам и росту общей задолженности. Отмечается, что общий объем непогашенных долгов грузин составляет 1,5 миллиарда лари (более 37 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»).

«Следует подчеркнуть, что в эту категорию входят почти 150 тысяч социально незащищенных и десятки тысяч наших граждан с ограниченными возможностями. Ведется работа над базами реестра должников. Процесс обнуления долгов начнется 15 декабря и завершится 31 декабря», — подчеркнул Бахтадзе.

Он добавил, что проблема «черных списков» должников годами держала в оковах грузинское общество. «На этот вызов обратил внимание сразу же после возвращения в политику председатель нашей партии ["Грузинская мечта"] Бидзина Иванишвили. Во время утверждения нового правительства в парламенте Грузии, а затем уже на заседании правительства [я] дал обещание, что до конца года предприняли бы принципиальные шаги для решения проблемы "черного списка"», — рассказал грузинский премьер-министр.

Богатейший человек Грузии Бидзина Иванишвили (его состояние оценивается в 4,6 миллиарда долларов) решил вернуться в политику в апреле этого года. Действующий на тот момент премьер-министр страны Георгий Квирикашвили объявил, что предложил Иванишвили занять пост председателя правящей партии «Грузинская мечта», на что тот ответил согласием. Иванишвили занимал пост премьер-министра страны с 2012 по 2013 годы.

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