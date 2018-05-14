Сын богатейшего грузина потребовал легализации марихуаны в стране

Сын грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили — рэпер Бера — опубликовал на своем YouTube-канале трек «Legalize», в котором призвал к либерализации наркополитики в стране.

В своей песне Бера потребовал легализации марихуаны и выступил против «политики нулевой толерантности» по отношению к потребителям наркотиков.

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Также рэпер указал на то, что марихуана, которая имеет натуральное происхождение, не так вредна для здоровья, как синтетические наркотики.

Агентство «Новости-Грузия» отмечает, что в своем треке Иванишвили-младший употребил такие фразы, как «Я представляю поколение, поколение больше не боится правительства», «Город в цветах каннабиса», «Барыги убивают стольких людей — требуем легализации».

Состояние его отца оценивается в 4,6 миллиарда долларов, он является богатейшим человеком в стране. Сколотивший состояние в 1990-х годах в России Иванишвили в 2012 году создал партию «Грузинская мечта» и сам же ее возглавил. В октябре того же года партия одержала победу на парламентских выборах, после чего Иванишвили стал премьер-министром. Через год он покинул этот пост, заявив, что его «основная задача выполнена», и пообещал не возвращаться во власть, однако 11 мая текущего года он вновь возглавил правящую в стране партию.

В минувшие выходные в крупнейших городах Грузии прошли акции протеста. Причиной недовольства участников митингов стали прошедшие в ночь на 12 мая рейды в тбилисских ночных клубах «Басиани» и «Галерея», в результате которых задержаны восемь человек, продававших наркотики. В ходе акции на проспекте Руставели в Тбилиси протестующие потребовали отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и главы МВД Георгия Гахарии, а также либерализации наркополитики в Грузии. Одновременно с ними на контракцию собрались «крайне агрессивные» представители ультраправых и националистических организаций, требовавшие запрета всех наркотиков и задержания наркореализаторов. Участники акций были разделены кордоном полиции.

Днем 14 мая председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал, что связанный с наркополитикой законопроект будет подготовлен в ближайшие две недели. Перед этим министр внутренних дел Георгий Гахария обратился к протестующим и принес свои извинения за действия своих подчиненных. Акция разошлась после достижения договоренности с министром, который пообещал, что власти начнут работу над либерализацией наркополитики в стране. Во избежание столкновений с крайне правыми, полиция вывезла собравшихся на проспекте Руставели на специально подогнанных автобусах.

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