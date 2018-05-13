Грузинские силовики пригнали «акустическую пушку» на рейв-протест в Тбилиси

На проспект Руставели в центре Тбилиси полиция доставила «акустическую пушку» и водометы, предназначенные для разгона митингов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.

Стражи порядка пошли на такой шаг для пресечения возможных столкновений между участниками двух акций протеста у здания парламента страны.

Протестующие требуют отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и главы МВД Георгия Гахарии. Причиной их недовольства стали прошедшие в ночь на 12 мая рейды в ночных клубах «Басиани» и «Галерея», в результате которых задержаны восемь человек, продававших наркотики. Ранее в ходе митинга они включили клубную музыку и начали танцевать.

Одновременно с ними на контракцию собрались «крайне агрессивные» представители крайне правых и националистических организаций

В ноябре 2007 года появлялась информация о применении в Грузии «акустической пушки» для разгона митинга оппозиции, требовавшей отставки тогдашнего президента Михаила Саакашвили.

Дальнодействующее акустическое устройство (LRAD — «Long Range Acoustic Device») — разработанное в 90-х годах компанией American Technology Corporation нелетальное оружие. Пушка поражает людей мощным звуком.

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