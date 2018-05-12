В Тбилиси потребовали отставки премьера после облав в ночных клубах

Несколько сотен человек устроили акцию протеста в центре Тбилиси, выступая против спецоперации МВД. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 12 мая.

Протестующие требуют отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и главы МВД Георгия Гахарии. Причиной их недовольства стали прошедшие в ночь на 12 мая рейды в ночных клубах «Басиани» и «Галерея», в результате которых задержаны восемь человек, продававших наркотики. Еще 62 человека были задержаны по административным правонарушениям и вскоре отпущены.

«С сегодняшнего дня все мы должны защищать наши права, мы верим, что ни клуб, ни фестиваль и ни мирная акция не проводятся только ради тусовки, мы не наркоманы. Будьте свободными!» — заявил один из организаторов акции.

Отмечается, что полиция не разгоняет демонстрантов и стоит вдоль тротуара, чтобы не позволить участникам акции перекрыть проезжую часть. Очевидцы заявили в Twitter, что протестующие собрались возле здания парламента.

Ранее в субботу сообщалось, что эвакуированные во время рейдов посетители клубов устроили беспорядки у здания парламента страны из-за недовольства действиями силовиков.

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