Задержанные в Грузии украинцы оказались бойцами батальона «Донбасс»

Депутат Верховной Рады Украины и бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что против задержанных в Тбилиси граждан Украины была осуществлена провокация. Свое обращение Семенченко опубликовал в Facebook.

По его словам, правоохранительным органами Грузии были задержаны шесть украинцев — Дмитрий Курагин, Роланд Мелия, Александр Новиков, Юрий Коростылев, Игорь Орленко и Сергей Кладько, а также гражданин Грузии Лука Чхетия. Среди них оказались добровольцы батальона «Донбасс», принимающего участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.

По словам Семенченко, все они прибыли в Грузию на срок с 28 по 30 ноября, чтобы «встретиться со своими побратимами», с которыми сражались бок о бок во время конфликта в Донбассе.

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Сам Семенченко указал, что также прибыл в республику 28 ноября, чтобы быть наблюдателем во втором туре президентских выборов. Он подчеркнул, что поселился отдельно от тех семи бойцов, которые впоследствии были задержаны, однако после завершения голосования Семенченко встречался с ними.

По его мнению, задержание бойцов «Донбасса» является провокацией, а найденное у них оружие на самом деле было подкинуто. Семенченко полагает, что провокацию осуществили люди, которые хотят, чтобы «грузинская оппозиция была не мирной, а готовила якобы украинских боевиков, чтобы здесь военным образом [захватить] власть».

В ночь на 2 декабря МВД Грузии задержало в Тбилиси шестерых украинцев и одного гражданина Грузии, в чьих гостиничных номерах были обнаружены пистолеты систем «Макаров» и «Беретта», самодельное автоматическое огнестрельное оружие и различного вида боеприпасы. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

28 ноября в стране состоялся второй тур президентских выборов, на котором победу одержала поддержанная правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили. Ее оппонент, Григол Вашадзе, которого поддерживало «Единое национальное движение» бывшего президента страны Михаила Саакашвили, объявил о проведении 2 декабря акции протеста, участники которой потребовали проведения досрочных парламентских выборов. В ходе мероприятия к участникам акции из-за рубежа обратился и сам Саакашвили, пообещав вернуться в Грузию, если возникнет такая необходимость.

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