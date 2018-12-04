Пойманных в Грузии бойцов «Донбасса» заподозрили в связи с Саакашвили

Суд в Тбилиси избрал меру пресечения в виде ареста шестерым гражданам Украины и одному гражданину Грузии, в ночь на 2 декабря задержанным по подозрению в незаконном хранении оружия. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Верховной Рады Украины и бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

Как отмечает РИА Новости, адвокаты задержанных выступили с ходатайством об освобождении подзащитных под залог, однако суд их требование удовлетворить отказался. Судья, как отмечает «Интерфакс», согласился с доводами прокуратуры, что в случае освобождения под залог подозреваемые могут попытаться скрыться, а также совершить новое преступление или попытаться помешать следствию в поиске улик.

«Эхо Кавказа» подчеркивает, что арестованные своей вины не признают (ранее они указывали, что прибыли в Грузию в качестве туристов), а вместо подписи на обвинительном заключении они написали фразу «Слава Украине». Один из их адвокатов Георгий Ростомашвили сообщил, что мужчины объявили голодовку. «Таким образом они протестуют из-за всего, что с ними происходит», — цитирует его РИА Новости.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что арестованные могут быть связаны с оппозиционной партией «Единое национальное движение», возглавляемой экс-президентом республики Михаилом Саакашвили. «Исходя из очень чувствительной темы состоявшихся у нас президентских выборов, конечно, такие подозрения есть. И они подтверждаются и сделанными ими заявлениями в ходе допросов, а также их посещениями различных акций в Тбилиси, но это только подозрения. Идет следствие. Как факт, у нас есть изъятое оружие у задержанных, прибывших группой в Тбилиси», — цитирует Гахария «Интерфакс».

В ночь на 2 декабря МВД Грузии задержало в Тбилиси шестерых украинцев и одного гражданина Грузии, в чьих гостиничных номерах были обнаружены пистолеты систем «Макаров» и «Беретта», самодельное автоматическое огнестрельное оружие и различного вида боеприпасы. 3 декабря Семенченко назвал имена задержанных — Дмитрий Курагин, Роланд Мелия, Александр Новиков, Юрий Коростылев, Игорь Орленко, Сергей Кладько и Лука Чхетия. По его словам, некоторые из них являются бойцами батальона «Донбасс», принимающего участие в вооруженном конфликте на востоке Украины (в свою очередь, грузинские СМИ, включая «Эхо Кавказа», указывают, что военнослужащими батальона являются все семеро).

Правоохранительные органы Грузии возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!