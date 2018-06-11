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Жители Грузии снова вышли на протесты

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В Тбилиси возобновились акции протеста местных жителей, требующих «восстановления справедливости» в деле об убийстве 16-летних школьников. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщает «Интерфакс».

Накануне участники акции приняли решение установить палатки на проезжей части главной улицы Тбилиси — проспекта Руставели. Первоначально полиция не препятствовала действиям протестующих, но утром 11 июня стражи порядка окружили две палатки железными ограждениями, после чего задержали несколько человек. Одним из задержанных оказался Звиад Куправа — ближайший соратник отца убитого школьника Зазы Саралидзе. Тбилисский городской суд приговорил его и еще трех человек к 14-дневному заключению за административное правонарушение.

Также в течение дня к парламенту Грузии были стянуты подразделения спецназа и сотни полицейских. Правоохранители задержали около 20 человек — первоначально сообщалось, что среди них оказался и лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» (основано бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили) Ника Мелия, однако МВД республики опровергло эту информацию. При этом полицейские подтвердили, что задержали несколько депутатов городского совета Тбилиси.

1 декабря в Тбилиси в ходе драки между школьниками были убиты 16-летний Давид Саралидзе и его друг Леван Дадунашвили. 31 мая Тбилисский городской суд приговорил одного из обвиняемых к 10,5 года лишения свободы за убийство Дадунашвили, а второму обвиняемому уже в ходе процесса статья была переквалифицирована с «умышленного убийства» Саралидзе на «попытку умышленного убийства». Молодой человек был приговорен к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы — это означает, что настоящий убийца Саралидзе до сих пор не пойман.

В тот же день в городе начались акции протеста. Их лидером стал отец убитого Заза Саралидзе, который обвинил прокуратуру в халатном расследовании дела и покровительстве виновным в убийстве его сына. Протестующим удалось добиться отставки главного прокурора страны Ираклия Шотадзе. Саралидзе считает, что для «восстановления справедливости» этого недостаточно.

Власти страны Грузии полагают, что акции протеста управляются бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, который в марте заявил о своем желании вернуться к власти в Грузии. В качестве одного доказательств связи протестующих с Саакашвили нынешние власти предъявляют тесное общение между Звиадом Куправой и бывшим лидером страны.

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