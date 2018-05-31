Премьер Грузии пришел на акцию протеста в центре Тбилиси и потерпел фиаско

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили лично пришел на акцию протеста около здания парламента в Тбилиси, но был освистан. Как сообщает «Sputnik Грузия», митингующие начали скандировать «Уходи!» и закидали политика пластиковыми бутылками.

Волна протеста поднялась после оглашения Тбилисским городским судом приговора двум обвиняемым в убийстве 16-летних школьников. Одного из подсудимых оправдали, второму переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства.

Судебное решение возмутило прокуроров, сторона обвинения заявила о намерении обратиться в апелляционный суд. На фоне протестов главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе объявил об отставке.

Отец одного из убитых заявил, что премьер-министр пришел не для того, чтобы выразить ему соболезнования, а чтобы «еще раз обмануть».

Позднее на специальном брифинге Квирикашвили заявил, что новое расследование убийства будет прозрачным, и он возьмет дело под личный контроль.

12 мая в Тбилиси прошел «рейв-протест» против действий силовиков, проводивших антинаркотические рейды в ночных клубах, в результате которых задержаны восемь дилеров. Для пресечения возможных инцидентов полицейские выставили против митингующих водометы и «акустические пушки».

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