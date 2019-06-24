Грузию попросили не впутывать Абхазию в свои проблемы

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Рауль Хаджимба

В Абхазии в понедельник, 24 июня, прошло заседание Совета безопасности, в повестке которого, помимо прочего, были последние события в Грузии. Президент республики Рауль Хаджимба в ходе заседания назвал заявления грузинских властей и оппозиции о его стране недопустимыми, передает EADaily.

События в Грузии Хаджимба назвал «внутриполитическим противостоянием», стороны которого пытаются возложить ответственность за происходящее на Россию. По его словам, риторика Грузии о якобы «оккупации Абхазии» Россией оказалась несостоятельной.

Он призвал оппозицию и власти Грузии отказаться от использования термина «оккупированные территории» и «решать свои внутриполитические задачи без попыток вовлечения в них наших независимых государств».

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Протестующие обвиняли его в том, что он якобы принимал участие в боевых действиях в Абхазии. Кроме того, во время протестов власти и оппозиция неоднократно обвиняли Россию в оккупации своих территорий.

Антироссийский характер выступлений стал причиной того, что президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию и поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину. Запрет начнет действовать с 8 июля, многие россияне уже сдали заранее купленные билеты. В Госдуме заявили, что дальнейшее развитие туризма между Россией и Грузией стало невозможным.

В 2008 году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси обвиняет Москву в оккупации своих территорий.

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