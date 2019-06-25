Новый спикер парламента Грузии пообещал не пускать туда депутатов Госдумы

Новым спикером парламента Грузии избран представитель правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе. Он пообещал, что не будет приглашать депутатов российской Госдумы до возвращения Абхазии и Южной Осетии под контроль Тбилиси, передает «Интерфакс».

Как передает РИА Новости, в поддержку Талаквадзе проголосовали 94 депутата, против не было ни одного голоса. Оппозиционные депутаты покинули заседание перед началом голосования.

Перед избранием Талаквадзе заявил, что ни один российский депутат не будет выступать в парламенте республики до восстановления территориальной целостности Грузии. «Обещаю, что пока продолжается оккупация нашей страны — нет места в грузинском парламенте ни одному депутату российской Думы. Пока продолжается оккупация, не будет ни одного компромисса за счет наших национальных интересов», — заверил Талаквадзе.

Он также пообещал сделать все возможное для начала конструктивного диалога с оппозицией и продолжить курс на интеграцию Грузии в НАТО и Европейский союз.

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Предыдущий спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе покинул пост на фоне массовых акций протеста в центре Тбилиси. Они были вызваны тем, что на сессии Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы Сергей Гаврилов сидел в кресле спикера парламента. Во время столкновений демонстрантов с полицией пострадали 240 человек. Против разгонявших митинги полицейских возбудили уголовные дела о превышении полномочий. Протестующие также требуют отправить в отставку министра внутренних дел Георгия Гахарию, отпустить задержанных демонстрантов и назначить досрочные парламентские выборы.

Президент России Владимир Путин приостановил авиасообщение с Грузией с 8 июля. Правительству поручено обеспечить возвращение из республики россиян и их багажа. В Кремле пояснили, что ограничения могут снять после того, как обстановка в Грузии вернется в «нерусофобское русло».

Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость в 1990-х годах после распада СССР. Россия признала их самостоятельными государствами в 2008 году после вооруженного конфликта в Южной Осетии. Грузия считает эти земли своими и обвиняет Москву в их оккупации.

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