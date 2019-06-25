Найден способ обойти запрет России на полеты в Грузию

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить бесплатные автобусные шаттлы в страну из ближайших аэропортов Баку, Еревана и Трабзона. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

По его словам, наземный транспорт «легко» доставит российских туристов в республику. Вторым способом Алавердашвили назвал организацию дополнительных чартерных рейсов из третьих стран, отметив, что страны Балтии, Украина и Казахстан уже выразили свою готовность и желание помочь.

Он уже представил свое 10-страничное предложение Министерству экономики и представителям сферы туризма.

Ранее 25 июня вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин предположил, что запрет на авиасообщение с Грузией не отменят до конца текущего года. Он отметил, что в целях безопасности полеты не стоит возобновлять до тех пор, пока Грузия «не сменит русофобскую риторику».

21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Позже запрет распространился и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию.

Такое решение было принято в связи с акциями протестов в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.

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