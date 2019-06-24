Кремль назвал условие снятия ограничений с Грузии

В Кремле задумаются о снятии ограничений с Грузии, когда обстановка в этой стране вернется в нерусофобское русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 24 июня.

Он уточнил, что глава государства Владимир Путин ввел временное ограничение на полеты в Грузию в целях заботы о россиянах, которым может угрожать опасность из-за действий радикалов.

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«Можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия», — добавил он.

Представитель Кремля также отметил, что угроза для россиян носит вовсе не гипотетический характер. «Вы спросите у журналистов ВГТРК — насколько гипотетически там по зубам получить!» — заключил Песков.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

На следующий день Путин приостановил авиасообщение с Грузией, запрет начнет действовать с 8 июля.

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