Лавров рассказал о русофобии в Грузии

Запад закрывает глаза на русофобию в Грузии. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Министр также отметил, что «Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии».

21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Позже запрет распространился и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию.

Такое решение было принято в связи с акциями протестов в Тбилиси. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

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