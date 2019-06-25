Грузинские депутаты устроили драку из-за требований оппозиции

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Депутаты парламента Грузии устроили перепалку во время заседания, на котором обсуждались требования оппозиции. Трансляцию заседания ведет «Первый канал» Общественного телевидения Грузии.

Заседание началось с высказанного оппозицией протеста — они требовали изменить повестку дня, чтобы рассмотреть требования оппозиции, в частности отставку главы МВД Георгия Гахарии и освобождение всех участников акции протеста, задержанных в столице страны в ночь на 21 июня.

Парламентское большинство из партии «Грузинская мечта» (116 из 150 мест) отказалось изменить порядок заседания. Кроме того, лидер фракции Мамука Мдинарадзе обвинил оппозицию и экс-президента страны Михаила Саакашвили в том, что они являются «главным злом для Грузии», потому что пытаются использовать протест для смены власти в стране.

После этого депутаты сцепились, однако драку предотвратили разнявшие их приставы. Из-за нарушения регламента заседания был объявлен технический перерыв.

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20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

Грузинская оппозиция озвучила три основных требования к властям: отправить в отставку председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарию, освободить всех задержанных накануне граждан и начать переговоры с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.

Часть требований, в частности отставка спикера парламента, а также изменение избирательного законодательства были удовлетворены. Кроме того, против разгонявших бунт грузинских силовиков завели уголовные дела.

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