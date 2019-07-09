Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии

Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 9 июля.

Песков отметил, что Госдума проявила единодушие, выступив с инициативой по санкциям.

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Ранее во вторник нижняя палата парламента рекомендовала правительству рассмотреть введение экономических ограничений в отношении Грузии. В частности, предлагается ввести запрет на поставки вин и минеральной воды из Грузии, ограничить денежные переводы.

Потери грузинской экономики из-за возможного запрета на ввоз в Россию вина и минеральной воды могут составить один миллиард долларов, заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

7 июля журналист грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния в нецензурной форме высказался в адрес Путина — в частности, назвал его «вонючим оккупантом». В Кремле возмутились поведением телеведущего. С осуждением выходки соотечественника выступило и грузинское руководство.

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