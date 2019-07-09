Депутат Госдумы назвал Украину и Грузию злобными инвалидами

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал Украину и Грузию злобными инвалидами. Об этом он заявил на заседании нижней палаты парламента, трансляция которого ведется на ее сайте.

«Только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют вот эти два злобных инвалида, несостоявшихся государства без части своих территорий — Украина и Грузия», — сказал он.

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Толстой призвал оставить в прошлом «соглашательскую внешнюю политику 1990-х» после выходки грузинского журналиста, оскорбившего президента РФ Владимира Путина. Парламентарий подчеркнул, что без ответа этот инцидент не останется.

Вице-спикер объявил, что фракция «Единой России» проголосует за введение антигрузинских санкций.

Ранее во вторник член Совета Федерации Арсен Фадзаев призвал казнить грузинского журналиста. Однако из его выступления было непонятно, к кому именно он обращается с этим призывом.

Нецензурные выражения в адрес президента РФ журналист телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния произнес 7 июля. В частности, он назвал российского лидера «вонючим оккупантом». Грузинские власти выступили с резким осуждением телеведущего. Российская сторона также заявила о недопустимости подобного поведения.

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