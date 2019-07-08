МИД России осудил оскорбления Путина на грузинском телеканале

Выходка грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире своей программы нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина и его родителей — открытая провокация грузинских радикальных сил, считают в МИД России. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати ведомства, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД считают, что цель провокации — подрыв российско-грузинских отношений, а этот инцидент — пример последствий «оголтелой русофобии». В том же сообщении, однако, отмечается позиция грузинских властей, выступивших с осуждением телеведущего, и «справедливое возмущение» в грузинском обществе.

Ранее 8 июля сообщалось, что на инцидент отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова. «Это беда Грузии», — сказала она в разговоре с журналистами.

Скандал спровоцировало высказывание телеведущего Габунии. Вечером 7 июля он начал выпуск авторской программы «P.S.» с нецензурной ругани в адрес Путина. Габуния по-русски обратился к президенту России, назвал его «вонючим оккупантом», заявил, что Путину и «его рабам» нет места «на нашей красивой земле», и оскорбил его покойных родителей.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила выходку Габунии. Она заявила, что такое поведение идет вразрез с грузинскими традициями и лишь способствует обострению отношений между двумя странами. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе также раскритиковал телеведущего.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!