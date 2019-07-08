Россия прокомментировала оскорбления Путина на грузинском ТВ

В МИД России осудили выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина и его родителей. Комментарий от официального представителя ведомства Марии Захаровой получило радио «Говорит Москва».

«Это беда Грузии», — сказала Захарова в ответ на вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что телеканал «Рустави-2» возобновил вещание, ранее прекращенное из-за скандала. До этого возле здания компании начались митинги, и генеральный директор Ника Гварамия приостановил вещание из опасений за безопасность сотрудников.

Скандал спровоцировало высказывание телеведущего Георгия Габунии. Вечером 7 июля он начал выпуск авторской программы P.S. с нецензурной ругани в адрес Путина. Габуния по-русски обратился к президенту России и назвал его «вонючим оккупантом», а также заявил, что Путину и «его рабам» нет места «на нашей красивой земле».

Президент страны Саломе Зурабишвили осудила выходку Габунии. Она заявила, что такое поведение идет вразрез с грузинскими традициями и лишь способствует обострению отношений между двумя странами. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе также раскритиковал телеведущего.

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