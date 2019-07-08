Кадыров назвал мразью обматерившего Путина грузинского журналиста

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал грузинского телеведущего Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в эфире канала «Рустави 2», и назвал его мразью и подонком. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем. На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния — урожденный трус и бесполое существо. Это — позор грузинского народа и Грузии», — добавил политик.

По его мнению, произошедшее — это не личная инициатива журналиста, а спланированный ход телеканала или каких-то заинтересованных лиц. «Иначе Габуния был бы отключен от прямого эфира на первых же секундах», — пояснил он.

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Кадыров считает, что вместе с Путиным ведущий оскорбил весь российский народ. Политик заявил, что президент и премьер-министр Грузии должны принести официальные публичные извинения, а против ведущего необходимо возбудить уголовное дело.

«Иначе через три дня нужно закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии. Габунию нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил», — заключил он.

В эфире от 7 июля Габуния назвал российского президента «вонючим оккупантом». Телеканал извинился за своего сотрудника и отстранил его от работы на два месяца. В Кремле поведение журналиста раскритиковали. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что его поведение «недостойно грузинского народа». В МИД России понадеялись на адекватные меры со стороны грузинских властей.

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