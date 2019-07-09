Российский сенатор призвал казнить оскорбившего Путина журналиста

Член Совета Федерации Арсен Фадзаев призвал казнить грузинского журналиста, оскорбившего президента России Владимира Путина в прямом эфире. Об этом сообщает Telegram-канал «Осетия».

«Вам же самим надо его казнить в центре Тбилиси. Иначе прощения не будет. Сами же возьмите и казните его. Тогда, я думаю, все поймут. По-другому это будет неправильно, и никто вас не поймет», — сказал член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Сенатор выразил уверенность в том, что журналист на ногах «ходить долго уже не будет».

В Telegram-канале утверждается, что слова сенатора касаются грузинского журналиста, а сам член Совфеда таким образом якобы огласил фетву на казнь грузина.

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7 июля журналист грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния в нецензурной форме высказался в адрес Путина. В частности, он назвал его «вонючим оккупантом».

В Кремле осудили поведение телеведущего, назвав его «недостойным грузинского народа». В МИД России также сочли случившееся неприемлемым. Кроме того, Госдума попросила правительство ввести санкции в отношении Грузии.

Арсен Фадзаев стал членом верхней палаты парламента от Северной Осетии в сентябре 2017 года.

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