Президент Грузии призвала Россию игнорировать оскорбления Путина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России с просьбой не реагировать на выходку телеведущего «Рустави 2», оскорбившего президента Владимира Путина в прямом эфире. Об этом сообщает РИА Новости.

Грузинский лидер подчеркнула, что произошедшее является «провокацией радикальных сил». В случае, если Москва ответит на нее, она фактически посодействует деструктивным целям противников власти в Тбилиси.

«Призываю Россию не поддаваться эскалации (...). Наша мирная политика — это единственный путь для сохранения стабильности мира в нашем регионе», — сказала Зурабишвили.

Материалы по теме «Дурак, мерзавец, хам и провокатор» Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инцидент с бранью в адрес Путина в прямом эфире является следствием попустительства властей Грузии по отношению к тем, кто разжигает русофобские и экстремистские настроения в стране. По его словам, российские парламентарии единодушно предложили экономические санкции против Тбилиси, однако окончательное решение должен принять президент.

Телеведущий оппозиционного канала «Рустави 2» Георгий Габуния произнес оскорбительный монолог в адрес Путина в прямом эфире вечером 7 июля. После этого каналу пришлось прервать вещание, поскольку возле здания телекомпании собрались возмущенные его поступком граждане. Руководство принесло извинения, но отказалось увольнять ведущего. Несколько журналистов сами подали в отставку в знак протеста.

Власти Грузии обвинили в подготовке антироссийской акции бывшего президента страны Михаила Саакашвили и его сторонников, с которыми связан телеканал.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!