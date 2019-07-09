Автором речи обматерившего Путина Габунии назвали Саакашвили

Речь телеведущего «Рустави 2» Георгия Габунии, обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина, написал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом заявил редактор грузинского информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на собственные источники, передает Daily Storm.

По его словам, Саакашвили выступал с осуждением слов журналиста, чтобы отвести от себя внимание. «Это его телекомпания ("Рустави 2", — прим. "Ленты.ру"), которая не делает ничего без его ведома, и более того, у меня есть абсолютно достоверная информация, что поганый монолог телеведущего Габунии был написан Михаилом Саакашвили», — отметил Хидирбегишвили.

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Кроме того, он отметил, что защитой от обвинений в оскорблении российского лидера для Габунии может послужить его нетрадиционная сексуальная ориентация.

Ранее, 8 июля, Саакашвили раскритиковал журналиста «Рустави 2» за нецензурную брань в адрес Путина. Он заявил, что подобные выпады разваливают отношения между Грузией и Россией и напомнил, что во время его президентства в России относились к Грузии «как минимум с уважением», так как были «восхищены реформами».

Габуния в нецензурной форме высказался в адрес Путина в эфире от 7 июля. В частности, он назвал его «вонючим оккупантом». «Рустави 2» принес извинения, уточнив, что увольнять сотрудника не собирается. После этого у здания телеканала начался митинг.

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